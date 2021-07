Brasil y Perú se enfrentan hoy para llegar a la final de la Copa América

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Copa América

Brasil y Perú, finalistas de la última edición, se enfrentarán este lunes por el primer cupo para el partido decisivo de la Copa América 2021, que se jugará el sábado próximo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Probables formaciones

Esta semifinal entre rivales de antecedentes frondosos y cercanos se jugará desde las 20:00 en el estadio Nilton Santos de Río y será televisada por TyC Sports y DirecTV Sports. Su ganador definirá el título con Argentina o Colombia, protagonistas de la llave restante.Brasil, que busca su décima corona a nivel sudamericano, es el máximo favorito de la competencia y por el momento honró esa condición con autoridad: se adjudicó el Grupo B, está invicto con cuatro victorias y un empate, anotó once goles y recibió apenas dos.En su rendimiento futbolístico tuvo altibajos, como en la igualdad ante Ecuador (1-1) en la última fecha de su zona o el primer tiempo frente a Chile (1-0), al que llega de eliminar en cuartos de final, pero aún el de Tite nunca dejó de ser un equipo confiable.La generosa disponibilidad de material futbolístico le permitió a su entrenador rotar jugadores en la competencia sin que se resintiera la estructura de un Brasil que en los últimos años domina claramente la escena del fútbol continental.Por caso, fue ganador de la anterior Copa América celebrada en su país en 2019 y lidera las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 con campaña perfecta y seis puntos de ventaja sobre su escolta Argentina.La consagración de hace dos años en el Maracaná se produjo justamente después de vencer por 3-1 en la final al Perú de Ricardo Gareca, rival que más veces enfrentó en los 59 partidos del ciclo Tite, iniciado en 2016.Fueron seis Brasil-Perú dese entonces, con un saldo de cinco victorias de la "Canarinha" y un triunfo para los incaicos, que ostentan el mérito de haber sido uno de los tres rivales capaz de ganarle al gigante sudamericano durante la gestión del exentrenador de Corinthians.El éxito peruano (1-0) se produjo el 10 de septiembre de 2019 en un amistoso disputado en Estados Unidos. Los otros dos verdugos del Brasil de Tite fueron Argentina, en dos amistosos, y Bélgica en el Mundial Rusia 2018.Contrariamente, las victorias de Brasil sobre Perú en el último lustro fueron todas en partidos oficiales: 2-0 por Eliminatorias para Rusia 2018; 5-0 en la ronda inicial y 3-1 en la final de la Copa América 2019; 4-2 en las actuales Eliminatorias (octubre 2020) y 4-0 en esta Copa América, por la segunda fecha del Grupo B.En Copa América, brasileños y peruanos se enfrentaron en 20 ocasiones, con un amplio dominio del "Scratch": 14 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.En el partido de este lunes ambos tendrán ausencias de peso, aunque ello repercute más en el conjunto incaico por su menor disponibilidad de recursos. Gareca no podrá alinear a uno de sus jugadores más desequilibrantes, el extremo derecho André Carrillo, que fue expulsado ante Paraguay en los cuartos de final.Brasil, por su parte, no contará con el delantero del Manchester City Gabriel Jesús, que también vio la tarjeta roja en esa instancia por una descalificadora falta ante el chileno Eugenio Mena. Para suplir esa baja, Tite cuenta con Roberto Firmino, del Liverpool, o Gabigol, de Flamengo.Otro cambio en la formación del pentacampeón mundial podría darse si el lateral Alex Sandro se recupera de una lesión, caso contrario seguirá el futbolista de Atlético de Madrid Renan Lodi.Brasil: Emerson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro o Renan Lodi; Fred, Casemiro y Lucas Paquetá; Richarlison, Gabigol, Neymar. DT: Tite.Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens y Miguel Trauco; Raziel García, Renato Tapia, Sergio Peña y Yoshimar Yotún; Christian Cueva y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.Árbitro: Roberto Tobar (Chile).Estadio: Nilton Santos (Río de Janeiro).Hora de inicio: 20:00.TV: TyC Sports y DirecTV Sports.