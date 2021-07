Copa América: Argentina en semifinales tras vencer a Ecuador

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Argentina se clasificó para las semifinales de la Copa América Brasil 2021, al vencer en la noche del sábado en Goiania a Ecuador por 3 a 0 en el partido que cerró los cuartos de final del certamen.

Los goles argentinos fueron de Rodrigo de Paul (39m PT), Lautaro Martínez (39m ST) y Lionel Messi (47m ST), otra vez la gran figura del encuentro: dio las asistencias de los dos tantos anteriores.En la próxima instancia, el martes que viene en Brasilia, el seleccionado nacional se enfrentará a Colombia, que hoy dejó en el camino a Uruguay en definición con tiros penales.Argentina quiso poner condiciones en los minutos iniciales, pero una vez que Ecuador se acomodó el juego se hizo parejo.Con las bandas clausuradas para un lado y para el otro (en el equipo nacional no funcionaron las sociedades Molina-De Paul, por derecha, y Acuña-González, por la izquierda), el dominio se disputó fundamentalmente por el centro del campo. Y Ecuador aprovechó la ausencia de un volante natural de contención en la Argentina para tener la pelota durante varios pasajes de la etapa.La jerarquía individual, sin embargo, le fue permitiendo a los de Scaloni la generación de chances de riesgo. La primera fue a los 13m, cuando Lautaro Martínez recibió un pase largo de Pezzella, eludió a Galíndez y tiró al arco, pero Arboleda sacó en la línea.Luego hubo un remate de Messi que Estupiñán sacó al córner; un tiro de Pezzella apenas desviado y, antes del gol, la mejor de todas para la Argentina a partir de un error del rival: Gruezo hizo un pase atrás y el que recibió fue Messi, que se fue solo al arco de Ecuador y el disparo, ante la salida de Galíndez, dio en un palo.El conjunto de Gustavo Alfaro contó con un remate de Méndez que Martínez despejó hacia un costado y, luego, con una chance clarísima para abrir el marcador, a los 37m, cuando Valencia, primero, y Franco después no alcanzaron a conectar un centro preciso de Estupiñán. En la réplica Argentina sacó diferencia.Messi capturó una pelota luego de que Galíndez saliera a cortar una entrada de González fuera del área, construyó una asistencia magistral y De Paul, ante el cruce de los centrales ecuatorianos, definió cruzado, de derecha, para anotar el 1 a 0 merecido.Antes del descanso los de Alfaro pudieron empatar, pero Valencia, otra vez, no llegó a ponerle la cabeza a un centro de Mena. Y Argentina pudo sacar más ventaja, con una doble tapada de Galíndez ante una entrada de Nico González.Los cambios que hizo Alfaro para el complemento (Plata y Estrada por Palacios y Gruezo) surtieron efecto: Ecuador fue edificando superioridad y se acercó con opciones para empatar (las más claras fueron a los 15m, con una entrada de Valencia que sacó Martínez; y unos minutos más tarde con un despeje de cabeza de González que casi se convierte en un gol en contra).Argentina, en cambio, volvió a mostrar su cara más floja, lo que viene siendo habitual en los segundos tiempos: se fue tirando cada vez más atrás, a la espera de que Messi resolviera los problemas. Scaloni, además, demoró casi media hora en mover el banco.Los ingresos de Guido Rodríguez y Ángel Di María le dieron más equilibrio al seleccionado albiceleste, y Ecuador ya no se acercó tan frecuentemente ni con tanto peligro hasta el arco de Martínez.El sufrimiento se terminó a los 39m, cuando Di María robó una pelota en la salida de Ecuador, Messi tomó la pelota y cedió para que Lautaro liquidara el partido con un derechazo inatajable.El propio Messi puso la cereza del postre: se encargó de un tiro libre al borde del área (el árbitro Sampaio había cobrado penal, pero rectificó en el VAR) y colgó el 3 a 0 de un ángulo.En el camino hacia un título que le resulta esquivo desde 1993, la próxima parada para la Argentina será la semifinal contra Colombia, en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, el martes.Por el otro lado de la llave, un día antes en Río de Janeiro, jugarán el local y gran favorito, Brasil, contra Perú.La gran final está prevista para el sábado 10 en el estadio Maracaná.