Copa América: Argentina se enfrenta esta noche a Bolivia

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Desde 1996, ennos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.

Liio Messi

El seleccionado argentino, ya clasificado a los cuartos de final, defenderá mañana el primer puesto del Grupo A de la Copa América Brasil 2021 cuando enfrente al eliminado equipo de Bolivia por la cuarta y última fecha.

Probables formaciones

El partido se disputará desde las 21:00 en el estadio Arena Pantanal de la calurosa ciudad de Cuiabá, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas y transmisión de la TV Pública, TyC Sports y Directv Sports.El capitán, Lionel Messi, se perfila para ser titular y cumplirá su partido 148 con el seleccionado para quedar en soledad como el jugador con más presencias en la historia.El rosarino, de recientes 34 años, es también desde 2016 el máximo goleador del seleccionado mayor con 73 gritos y en su sexta Copa América quedará entre los tres jugadores con más partidos en el torneo con 31 por detrás del brasileño Zizinho (33) y el chileno Sergio Livingstone (34).Argentina lidera el grupo A de la Copa América con 7 puntos y necesita de una nueva victoria para no depender del resultado de Paraguay, escolta con 6, que a la misma hora enfrentará a Uruguay en Río de Janeiro.Si se asegura el primer puesto, la "Albiceleste" jugará su partido de cuartos de final el próximo sábado 3 de julio a las 22 ante el cuarto del grupo B en el Olímpico Pedro Ludovico de Goiania.Si termina en la segunda posición, Argentina deberá viajar a Brasilia y enfrentar ese mismo sábado a las 19 en el estadio Mané Garrincha al tercero del grupo B.Bolivia se despedirá del torneo luego de perder los primeros tres encuentros: 3-1 ante Paraguay, 1-0 contra Chile y 2-0 frente a Uruguay.La "Verde" suma once derrotas seguidas por Copa América y solo ganó un partido en los últimos 24 años: 3-2 a Ecuador en la edición de 2015 en Chile.Por el rival y el contexto favorable, el entrenador Lionel Scaloni tiene la posibilidad de hacer varios cambios con respecto a la última victoria sobre Paraguay por 1-0 con un gol de Alejandro "Papu" Gómez.El cuerpo técnico preservará a los seis futbolistas que tienen una tarjeta amarilla y no jugarían los cuartos de final si reciben una más.Ellos son el arquero Emiliano Martínez, el defensor Lucas Martínez Quarta, los mediocampistas Leandro Paredes y Giovani Lo Celso y los delanteros Lautaro Martínez y Joaquín Correa.Scaloni confirmó el equipo durante la conferencia de prensa virtual en el predio de la AFA antes del viaje a Cuiabá.Franco Armani retornará a la titularidad por "Dibu" Martínez y en la defensa solo se mantendrá desde el inicio Germán Pezzella.En los laterales ingresarán Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, respectivamente, y Lisandro Martínez aprovechará su oportunidad en la zaga central por Cristian "Cuti" Romero, uno de los puntos altos del equipo de Scaloni.El defensor de Ajax y el delantero Julián Álvarez son los únicos jugadores de campo que todavía no sumaron minutos en los tres partidos de la Copa América.El mediocampo también tiene novedades ya que Exequiel Palacios será titular por primera vez en el torneo y se complementará con Guido Rodríguez, otro ex River, y el "Papu" Gómez.En ofensiva, Scaloni tiene muchas variantes para rodear a Messi, quien estará a pesar de haber jugado todos los minutos del torneo después de una extenuante temporada en Barcelona.Sergio "Kun" Agüero repetirá desde el comienzo y Ángel Correa completará el tridente.En Bolivia se perfilan los regresos de Diego Bejarano (cumplió la fecha de suspensión) y de los tres futbolistas que dieron positivo en coronavirus antes del inicio del torneo: Luis Haquín, Henry Vaca y el artillero Marcelo Moreno Martins.El goleador histórico de Bolivia y autor de cinco tantos contra Argentina jugó 30 minutos ante Uruguay y está listo para ser titular en el último partido.A pesar de la pronta eliminación, el entrenador venezolano César Farías fue ratificado en el cargo y seguirá al frente del equipo en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.Argentina: Emiliano Martínez o Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Nicolás Domínguez, Guido Rodríguez y Exequiel Palacios; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Correa. DT: Lionel Scaloni.Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Jairo Quinteros o Luis Haquín, Adrián Jusino y José Sagredo; Leonel Justiniano; Diego Wayar, Danny Bejarano, Boris Céspedes, Henry Vaca; Marcelo Moreno Martins. DT: César Farías.Árbitro: Andrés Rojas.Estadio: Arena Pantanal (Cuiabá).Hora: 21:00.TV: TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.