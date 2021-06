Argentina debuta ante Chile en la Copa América

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



El seleccionado argentino de fútbol inicia este lunes su participación en la Copa América Brasil 2021 ante Chile, rival con el que mantiene un clásico moderno tras la disputa de dos finales y un tercer puesto en las últimas tres ediciones de la competencia.

Probables formaciones

El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, se jugará desde las 18:00 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y Jhon Leon desde la línea y Jhon Ospina en la cabina VAR.La transmisión del estreno "albiceleste" podrá verse por las pantallas de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports y también por sus respectivas plataformas streaming: Cont.ar, TyC Sports Play y DirecTV GO.La 47ma. edición de la Copa América representa una nueva ilusión para que Argentina corte de una vez su mayor sequía en la historia del torneo, 28 años, y su capitán, Lionel Messi, pueda lograr lo que merece largamente: levantar un trofeo con el seleccionado mayor.Al rosarino, máximo goleador histórico del conjunto argentino, se le negó repetidamente esa posibilidad desde su estreno en la selección principal en 2005: perdió tres finales de Copa América (2007, 2015 y 2016) y la del Mundial Brasil 2014.Leo, sin embargo, sí pudo coronarse campeón del mundo sub 20 en Holanda 2005 y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, tres años más tarde.En esta Copa América 2021 buscará llenar el casillero de gloria con el seleccionado mayor y a la vez convertirse en el futbolista con más partidos jugados con la camiseta argentina. De momento suma 144 presencias y se ubica a sólo tres de Javier Mascherano, por lo que de no mediar inconvenientes, cumplirá ese objetivo en la última fecha del Grupo A frente a Bolivia.El duelo transandino con Chile despierta una rivalidad especial desde 2015 cuando "La Roja", entonces dirigida por Jorge Sampaoli, logró su primer título sudamericano al vencer a Argentina por penales en el estadio Nacional de Santiago.Un año después se repitió la misma historia pero en el MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, con otro argentino en el banco chileno: Juan Antonio Pizzi. Aquella noche quedó en el recuerdo por la posterior renuncia de Messi, frustrado ante la imposibilidad de festejar con la "Albiceleste".En 2019 volvieron a enfrentarse por el tercer puesto de la Copa América de Brasil y la victoria quedó para Argentina (2-1), que terminó el partido sin la "Pulga" por su expulsión tras un cruce picante con el defensor Gary Medel.Hace 10 días también se midieron en Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero (1-1) por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.En relación a ese partido, el DT Lionel Scaloni hará al menos cuatro modificaciones, ya que no estarán Juan Foyth ni Lucas Ocampos -marginados de la lista de convocados-, Cristian Romero -lesionado- ni Ángel Di María, que perdió su lugar en el posterior partido ante Colombia en Barranquilla.La formación inicial de Argentina tiene dos situaciones a definir: el puesto que ocupará Marcos Acuña en la banda izquierda, de lo que depende la eventual salida de Nicolás Tagliafico en defensa o Giovani Lo Celso en el medio, y una plaza de ataque, que disputan Nicolás González y Sergio Agüero.Scaloni probó al "Kun" durante un tramo del ensayo futbolístico del sábado en Ezeiza pero el lunes pasado, en la conferencia previa al partido en Barranquilla, había reconocido que el flamante delantero de Barcelona necesita mejorar su condición física y futbolística.Chile llega al debut con una ausencia de peso y un regreso vital. Alexis Sánchez, autor del gol del empate en Santiago del Estero, no podrá jugar por una lesión muscular; mientras que Arturo Vidal, otro integrante de la "Generación Dorada", volverá al equipo tras ausentarse en las Eliminatorias por contraer Covid-19.El seleccionado trasandino inició recientemente un nuevo ciclo técnico a cargo del uruguayo Martín Lasarte, que por el momento registra el 1-1 con Argentina y otra igualdad decepcionante con Bolivia, de local, por el mismo marcador.El seleccionado "albiceleste", 14 veces campeón del torneo sudamericano, jugará la segunda fecha con Uruguay, el viernes 18 en Brasilia, y Chile -ganador 2015 y 2016- se enfrentará ese mismo día con los bolivianos en Cuiabá.Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso o Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni.Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta y Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Arturo Vidal; Eduardo Vargas, César Pinares y Jean Meneses. DT: Martín Lasarte.Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).Estadio: Nilton Santos (Río de Janeiro).Hora de inicio: 18:00.TV: TyC Sports, DirecTV Sports y TV Pública.