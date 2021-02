Muere Leopoldo Jacinto Luque a los 71 años, por coronavirus

Ayúdenos Desde 1996, en Iruya.com nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión. Por ello les pedimos la donación de una pequeña cantidad. Les invitamos así a sumarse a nuestro esfuerzo cotidiano por una comunicación independiente y de calidad. Nuestros lectores disponen del sistema más seguro, fiable y transparente para hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias por la confianza.



Leopoldo Jacinto Luque

Leopoldo Jacinto Luque, quien falleció este lunes a los 71 años con coronavirus en una clínica de Mendoza, dejó un paso imborrable en el fútbol argentino con goles memorables en el seleccionado argentino, con el que fue campeón del Mundo en 1978, en River Plate y Unión de Santa Fe; entre otros clubes que lo identificaron como un goleador implacable y de temple gigante por diversos factores que se presentaron durante su vida.

Una rica historia

Ídolo en River

Ídolo en la selección

El mundo del fútbol lamenta su partida

El ex delantero y campeón mundial con el seleccionado argentino falleció en la clínica de Cuyo, en Mendoza, donde estaba internado desde el 4 de enero pasado a causa de la Covid-19.Luque estaba alojado en una sala de terapia intensiva, adonde llegó tras haber contraído la Covid-19, un cuadro que se complicó por su condición de paciente de alto riesgo, con patologías cardíacas y diabetes.Según señalaron las autoridades de la clínica, hasta el viernes pasado estaba con parámetros normales y se había decidido despertarlo paulatinamente. Sin embargo, sufrió una arritmia y los médicos tuvieron que volver a dormirlo.El ex campeón sufrió esta mañana un paro cardíaco, del que fue recuperado por los profesionales de la salud que lo asistieron. Pero el daño era irreversible a nivel neurológico y no soportó el cuadro general, por lo cual falleció por la tarde.Luque nació en la ciudad de Santa Fe el 3 de mayo de 1949 e inició su carrera en Unión en 1965. Alternó en distintos clubes como Sportivo Guadalupe, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Central Norte de Salta, Atenas de Santo Tomé y Rosario Central, hasta 1972; momentos difíciles que forjaron su carácter como jugador.Entre 1973 y 1975 realizó una gran campaña en su vuelta a Unión, que lo había dejado libre y lo reincorporó para el ascenso a primera en 1974.El buen desempeño de Luque acaparó la atención del River de Ángel Labruna, que en agosto de 1975 cortó la racha de 18 años sin campeonatos con el Metropolitano.El Pulpo, con 26 años, se integró a un plantel plagado de figuras como Norberto Alonso, Juan José López, Ubaldo Fillol y Roberto Perfumo, aliviado por la obtención del título tan deseado como postergado, y tuvo un bautismo de fuego en el Superclásico ante Boca Juniors el 21 de septiembre de 1975.Ese día, Luque hizo el gol del triunfo para el 2-1 en la mismísima Bombonera. Pedro González abrió el marcador para River y Hugo Paulino Sánchez descontó en el final.Al debut auspicioso en River le siguieron más goles y títulos. Sobre un total de 176 partidos anotó 75 tantos, con definiciones variadas, algunas maravillosas, y ganó cinco campeonatos: Torneo Nacional (1975 y 1979) y Torneo Metropolitano (1977, 1979 y 1980).Su mejor partido en el club de Núñez lo tuvo el 22 de febrero de 1976, cuando convirtió cinco goles ante San Lorenzo para el lapidario 5 a 1.La estirpe goleadora se trasladó al seleccionado argentino cuando fue el máximo artillero de la Copa América de 1975 con cuatro tantos, junto con el colombiano José Ernesto Díaz.Con los años gloriosos en River se ganó un lugar para la cita más importante a la que un futbolista puede aspirar. El entrenador César Luis Menotti lo convocó para el Mundial de Argentina 1978 y Luque aportó lo suyo.Ese campeonato del mundo representó su mayor alegría futbolística, pero en el medio sufrió una pérdida enorme. Ante Francia jugó uno de los mejores partidos de su carrera, según el propio Luque en entrevistas, en donde anotó el 2-1 que le dio la clasificación al equipo de Menotti a la segunda ronda. En ese partido sufrió una luxación en el codo, pero terminó el partido en cancha a pesar del dolor.Sin saberlo, esa mañana su hermano Oscar, quien tenía 25 años, falleció en un accidente automovilístico cuando viajaba desde Santa Fe hacia Buenos Aires para presenciar el partido en el Monumental.Luque se enteró al día siguiente. Sus padres se lo contaron y en el medio del Mundial se encargó de llevar el cuerpo de su hermano a Santa Fe. Tras unos días de duelo, volvió al plantel para el tramo final, camino a la consagración eterna.El Pulpo recibió un golpe emocional durísimo y sufrió más infracciones despiadadas durante los partidos, como el codazo del brasileño Oscar y el golpe del neerlandés van de Kerkhof, pero se mantuvo estoico y de pie.Luque marcó cuatro goles en Argentina '78 y quedó a dos del crack Mario Alberto Kempes, quien se consagró máximo goleador con seis.Tras su exitoso paso por River, el delantero campeón del mundo volvió a Unión (1981) y continuó su carrera en Deportivo Tampico de México (1981), Racing (1982), Santos de Brasil (1983), Boca Unidos de Corrientes (1983-1984), Chacarita (1984) y Deportivo Maipú (1986).Poco después de su retiro tuvo su rol como entrenador en equipos como Unión, Central Córdoba de Santiago del Estero, Belgrano de Córdoba, y Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Argentino, estos últimos cuatro todos de Mendoza.El mundo del fútbol lo recordará como el goleador de los bigotes, de buen trato, cordial saludo y de espíritu luchador hasta el último día de su vida.Los campeones del mundo Ubaldo Matildo Fillol y Alberto Tarantini reflejaron su dolor en sus cuentas personales de Twitter."Hasta siempre, querido amigo Leopoldo.Se fue una gran persona, un compañero formidable y un jugador excepcional. Fuiste un ejemplo para todo el plantel en el 78. Gracias por lo que le diste al fútbol argentino. Abrazo del alma para toda su familia. Te vamos a extrañar", escribió el Pato, compañero de Luque en River y el seleccionado argentino."Descansa en paz querido amigo y compañero.Mucho dolor en todos tus compañeros, hasta siempre campeón, mis condolencias a su familia", manifestó Tarantini.Mario Alberto Kempes, leyenda viva del fútbol argentino, subió dos posteos a su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: "Se nos ha ido un grande, gran amigo y compañero. Quiero hacer llegar mis más profundas palabras de condolencias a su esposa Claudia y a todos sus familiares y amigos. Paz a sus restos.Vuelta alto, amigo!"River Plate, Unión de Santa Fe y Rosario Central expresaron respeto en sus respectivas cuentas de Twitter."Despedimos con profundo dolor a Leopoldo Jacinto Luque, figura histórica de nuestro Club, héroe del 78 y gloria del fútbol argentino. Hasta siempre, campeón del Mundo", publicó River, el club en donde Luque ganó cinco campeonatos locales."El club Unión lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Leopoldo Jacinto Luque y acompaña a su familia en este difícil momento. Surgido de las inferiores tatengues, jugó en Primera entre 1973-1975 (subió a Primera División en 1974) y 1981 y fue DT en 1986. ¡Hasta siempre, campeón!", expresaron desde la entidad 'tatengue'.Rosario Central también se adhirió a los mensajes de despedida: "Despedimos con profundo dolor a Leopoldo Jacinto Luque, ex jugador de nuestra institución y Campeón del Mundo ‘78", sostuvo.San Lorenzo consideró a Luque "una gloria del fútbol argentino" y a la vez "un enorme delantero" que se consagró en el seleccionado argentino con el Mundial de 1978. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este duro momento", agregó la cuenta de Twitter del Ciclón.Belgrano de Córdoba envió condolencias para familiares y allegados como recuerdo del paso de Luque como entrenador en 1989.La Asociación del Fútbol Argentino manifestó "dolor" a través de su presidente, Claudio Tapia, y acompaña "a la familia en este duro momento en igual sintonía a las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol".