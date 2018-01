La tragedia de Cerrillos reaviva el debate sobre la seguridad vial en Salta

Vista del pueblo de Cerrillos

La muerte de Nicolás y Alfredo Ahanduni, hijo y padre, ocurrida en la víspera de la festividad de los Reyes Magos ha enlutado a Cerrillos y sumido a dos grandes familias en el dolor, la congoja y la desesperanza.

Cualesquiera hayan sido las causas que han provocado el accidente que le costó la vida al primero -y poco después a su padre, roto tras enterarse de la noticia- lo que está claro es que nada de esto hubiera ocurrido si laque conecta Cerrillos con Salta, a través de la recta de Cánepa, no se mantuviera en el mismo estado de abandono, precariedad e inseguridad desde hace más de cuarenta años.Provoca indignación el solo pensar que si a alguien se le hubiera ocurrido alguna vez en todos estos años construir(solo seis) de una avenida o autovía con dos carriles por sentido de circulación, con una mediana segura, los accidentes mortales habrían sido casi imposibles en este lugar.Conocí a Nicolás solo tres meses antes de su muerte. Me impresionó su capacidad para analizar de forma crítica y sin complejos la realidad cotidiana de aquel pueblo encapsulado, desconectado del mundo en pleno siglo XXI, aferrado a ritos y costumbres que difícilmente se puedan explicar en un tiempo tan convulso y cambiante como el que vivimos. Su muerte es particularmente dolorosa para mí por un sinfín de motivos que no viene al caso explicar.A su padre y a su madre los conocí en su juventud, que fue también la mía. La calidad de estas personas hizo que se ganaran mi respeto y mi afecto rápidamente. Esos sentimientos han perdurado a través del tiempo. Y ellos quizá no lo han sabido nunca, en parte debido a esta distancia tan grande -y a veces tan cruel- que me separa de todo aquello.Pero además de lamentar la muerte de dos personas queridas, hoy tengo que lamentar que la tragedia en la que se han visto envueltos no sirva, como debería, para despertar las conciencias de aquellos que pudiendo hacer algo para mejorar la seguridad de sus más próximos no hacen nada y se conforman con ver desfilar a los muertos debajo de sus ventanas.La recta de Cánepa y la curva de INTA seguirán por décadas enlutando a Cerrillos, porque si en los últimos cuarenta años nadie ha atinado a darse cuenta de que se necesita invertir en seguridad y cambiar los hábitos de la circulación, es muy probable que en los próximos cuarenta nadie haga algo al respecto.Mucho me temo que las rutas seguirán anegándose cuando llueve, que los caminos seguirán siendo siniestros y peligrosos, que las banquinas, cunetas y árboles seguirán siendo trampas mortales para los conductores; que se seguirá cortando la luz al primer trueno y que el hospital local, cada vez más empobrecido e impotente, seguirá sin ambulancias disponibles o sin energía para utilizar el desfibrilador. En pocas palabras, que Cerrillos seguirá siendo lo que siempre fue.Hoy, cuando casi todo el pueblo grande llora la muerte de estos dos vecinos afables y apreciados, y algunos lamentan con tímidos arrebatos de indignación que una docena de intendentes haya dejado pasar la oportunidad de mejorar la seguridad del pueblo y de las rutas que lo comunican, lo que de verdad lamenta quien esto suscribe es no haber podido hacer mucho cuando vivió allí para convencer a los demás de que la seguridad de las personas, su vida y su salud, era lo más importante.Si es sincero nuestro dolor por la trágica muerte de Nicolás y de Alfredo Ahanduni solo podemos demostrarlo de una manera: haciendo esfuerzos porque la seguridad vial se convierta en un objetivo de primer orden y para que los encargados de proteger la vida y la salud de los cerrillanos se olviden de una vez de las recetas autóctonas del subdesarrollo vallisto y se fijen en cómo lo hacen los países más avanzados. Si no lo hacemos así, dentro de unos pocos años no solo lamentaremos más muertes absurdas sino también el haber gastado dinero para nada.