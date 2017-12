'Sobrevivir' a la última semana del año

Imagen ilustrativa

(TÉLAM) - Según los especialistas, confeccionar una hoja de ruta, agenda o plan de trabajo que nos ayude a organizar el año que comienza y buscar la motivación indicada para afrontarlo serán fundamentales para disfrutar de lo que queda del año que se está yendo.La primera clave será la de organizar la agenda y no esperar que un tercero, sea un jefe o un cliente, la propongan.Es que trabajar en forma programada y cumplir con fechas límite puede ayudarnos a organizar el trabajo sin tener que correr a último momento.El segundo punto será el de definir bien las tareas y enmarcarlas dentro de la programación semanal e incluso diaria, porque eso permite que sepamos de antemano con qué vamos a encontrarnos cada día.En esa línea, es importante establecer un horario de comienzo y otro de finalización de las tareas.'Hay que evitar que las tareas se superpongan, a no ser que se complementan en la ejecución de un proyecto', apuntan desde Workana, la primera la red de trabajo remoto e independiente de Latinoamérica.El tercer tip en cuestión es el de destinar un lugar en esa agenda para uno mimo, es decir hacerse un tiempo para actividades personales ya que es muy importante diagramar también cuándo descansar.'No sobreexigirse y aprender a reconocer los momentos de ocio necesarios para despejar la mente son clave para recargar energía', remarcan desde la red.Aprender a decir 'no' es liberador y ayuda a quitarnos un gran peso de encima, porque evitará sobrecargarnos de trabajo y del esfuerzo físico y mental por haber contraído compromisos que no se podían cumplir.Finalmente, automotivarse será primordial para atravesar esta semana y encarar el año con más energía y para lograrlo habrá que aprender a innovar en el día a día y a pedir y asumir en el espacio laboral desafíos que generen un quiebre en la rutina.