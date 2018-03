La insólita apología de una agresión xenófoba a cargo de un diario de Salta

Rakitic y Modric

El diario El Tribuno de Salta publica hoy en su edición digital un artículo en el que parece justificar una agresión xenófoba perpetrada por un ciudadano argentino mayor de edad, descendiente de italianos, sobre otro, presuntamente de nacionalidad croata.

Lo que se desprende del artículo, sin dejar lugar a dudas, es que el primero fue detenido por la Policía y alojado en la Alcaidía General por haber presuntamente amenazado con un cuchillo y lesionado al segundo, hasta «casi» provocarle la muerte, según el titular del artículo.El mismo artículo periodístico da a entender también, aunque con un menor nivel de certeza, que la agresión habría sido motivada por una previa provocación del ciudadano croata, quien -según el diario- habría vertido algún comentario despectivo acerca del valor de los nacionales italianos durante la Segunda Guerra Mundial.Si bien no hay ningún motivo para que en una disputa de estas características un diario deba tomar partido por una de las dos personas involucradas en una reyerta que aún está pendiente de una decisión judicial, más grave que ello es elque se desprende de algunos de los comentarios recogidos en el artículo.Uno de ellos, el que alude al carácter «impronunciable» del apellido del croata (un detalle de innecesario desdén) y, el otro, la mención de que el supuesto agredido habría sido «expulsado del país en los años 70».Sobre este último apunte, en un día como hoy en el que se recuerda con congoja el martirio de un exgobernador de la Provincia, secuestrado y desaparecido en Salta a manos de fuerzas irregulares, es de muy mal gusto referirse a una supuesta expulsión del país en una década en la que la inmensa mayoría de quienes dejaban la Argentina lo hacían forzados por el riesgo que corría su vida.Por otro lado, lejos ya de las particulares características del hecho, el que el diario haya considerado justificable la reacción patriótica del descendiente de italianos (al que con inocultable intención laudatoria llama «guerrero septuagenario»), no alcanza tanto para congraciarse con las personas de esta nacionalidad y sí en cambio para ofender gravemente a los de nacionalidad croata, hayan o no emigrado a la Argentina y cualquiera sea su opinión sobre el valor de los italianos durante la guerra. Sin ningún tipo de cuidado ni precaución, la crónica periodística del suceso incurre en una generalización tan ofensiva como inadmisible para toda una categoría de ciudadanos.En momentos en que la sociedad hace un esfuerzo encomiable por desterrar toda forma de violencia de su seno, no se puede justificar bajo ningún argumento -ni siquiera el patriotismo retrospectivo o el honor nacional mancillado- que alguien atente contra la vida de un semejante.Tampoco es razonable que una persona que ha sido detenida y encausada tenga abierto un enorme espacio en la prensa, para ventilar su odio nacional y esparcir sospechas sobre la honorabilidad presunta de una persona que en la misma crónica no ha podido defenderse de acusaciones tan poco fundamentadas como la de «cobrar pensiones jugosas» o de «ser protegido de no sé quién».Hay que aclarar que ni cobrar pensiones abultadas ni ser protegido de otro constituyen delitos en nuestro Código Penal, y que, al contrario, lo que la ley castiga con cierta severidad es que una persona -cualquiera sea su disgusto o su nivel de molestia- intente matar a otra con un cuchillo.Es, por último, sorprendente que el diario, haciendo gala de un inédito espíritu belicista, considere la reyerta de dos personas como un «revival» de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una seria falta de respeto a los millones de personas que combatieron de verdad y murieron en la contienda, así como a las poblaciones que sufrieron saqueos, violaciones y destrucción por doquier.Es al mismo tiempo incomprensible que en la misma crónica se etiquete al croata de «nazi», cuando es sabido que fue la Italia fascista de Mussolini la que invadió Yugoslavia en abril de 1941 y, con la ayuda de Hitler, creó el Estado Independiente de Croacia, país que por la fuerza fue integrado en el Eje. Se debe aclarar, a fin de evitar confusiones, que tras el derrocamiento de Mussolini del cargo de Primer Ministro, producido en el verano de 1943, la Italia controlada por el monarca Vittorio Emanuele III firmó un armisticio y se alineó con los aliados. A raíz de la división el país, unos italianos combatieron contra otros en bandos opuestos hasta el final de la guerra.Las cerradas conclusiones de la crónica periodística en favor del autor de la agresión y la nula defensa del agredido (residentes ambos en el mismo inquilinato, según el diario) dan a entender que detrás de esta especie de ajuste de cuentas hay una cuestión deirresuelta: la selección de Croacia deberá enfrentar a la Argentina en la ronda de grupos del próximo mundial de Rusia. Quizá si empezamos desde ahora a sospechar de los croatas, mejor partido haremos cuando nos toque enfrentarnos a ellos el próximo mes de junio.