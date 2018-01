Clausurada en Salta la discoteca La Roka, por evadir impuestos municipales

Imagen ilustrativa

En un operativo conjunto con intervención de funcionarios de la Agencia de Recaudación Municipal, la Procuración Municipal y la Subsecretaria de Control Comercial, la Municipalidad de Salta ha procedido a clausurar la discoteca La Roka, por infracciones a la Ordenanza municipal N° 15292, que regula las habilitaciones comerciales.

Según la información oficial de la Municipalidad salteña, el procedimiento se inició con la medida judicial de embargo de caja por falta de pago de tributos municipales. Sin embargo, esta medida no pudo concretarse por cuanto la firma contra la cual debía hacerse efectiva no se encontraba explotando la actividad comercial. Al encontrarse los funcionarios municipales con que la explotación comercial es ejercida prima facie por otra firma comercial -la cual no cuenta con habilitación municipal y por tanto no cuenta con seguros de responsabilidad civil exigidos para el ejercicio de la actividad- se iniciaron las actuaciones sancionadoras correspondientes, concluyendo el operativo en la medida de clausurar el local por las infracciones aludidas.Funcionarios de la Agencia de Recaudación de la Municipalidad han informado también que controles rutinarios han permitido poner de manifiesto maniobras elusivas para no pagar los tributos municipales. Según la información oficial, algunos titulares de la habilitación comercial han cedido la explotación de locales de baile a terceras personas físicas o jurídicas. Entiende la Municipalidad que esta conducta configura un incumplimiento de las normas vigentes en materia de habilitaciones comerciales, por cuanto las firmas que explotan los locales comerciales carecen de dicha documentación, lo cual no permite hacer efectivo el cobro de los tributos adeudados.El organismo recaudador ha intensificado las fiscalizaciones en este tipo de establecimientos en los que se ha detectado un importante nivel de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Por esta razón -dice la información oficial- se ha dado intervención a la Procuración Municipal a fin de lograr el cobro judicial de los impuestos impagos.La información oficial finaliza diciendo que los operativos de control se intensificarán en forma periódica para comprobar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de habilitaciones comerciales y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.