La Municipalidad de Salta decomisa más de 100 kilos de pirotecnia no autorizada

Imagen ilustrativa

El pasado fin de semana la Municipalidad de Salta ha realizado un intenso operativo de control de la venta de pirotecnia en diferentes puntos de la ciudad durante las fiestas de fin de año.

En total, en 30 operativos se han decomisado más de 100 kilos de pirotecnia no autorizada, en 40 cajas de pirotecnia destinadas a la venta callejera y en lugares sin la debida autorización municipal. También, se clausuraron 10 locales que no contaban con la habilitación correspondiente.Los inspectores también trabajaron en las peatonales y en las calles del centro de la ciudad para evitar la presencia de vendedores ambulantes, quienes con la debida antelación pudieron disponer de un espacio adecuado y autorizado en el parque San Martín. Los controles nocturnos no arrojaron ninguna novedad.