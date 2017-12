Servicios municipales para fin de año en Salta

Mercado San Miguel

La Municipalidad de Salta ha dado a conocer el calendario de servicios por el feriado del lunes 1 de enero.

El domingo 31 de diciembre y en la mañana del lunes 1 de enero no habrá. El servicio no funcionará desde las 21 horas del 31 de diciembre hasta las 21 del 1 de enero.Se recomienda prestar atención al turno de recolección habitual y respetar los días y horarios en que no deben sacarse los residuos a la calle, para evitar la acumulación de basura.LosSan Antonio de Padua y la Santa Cruz atenderán el sábado, domingo y lunes, de 7 a 19 para los sepelios. Las oficinas administrativas funcionarán de 7 a 13, únicamente.Elabrirá sus puertas el domingo 31 atenderá de 7 a 17 y el lunes 1 permanecerá cerrado, volviendo a su horario habitual de atención el martes 2 de nero.Ladispondrá de todos sus inspectores para la supervisión de la actividad comercial en el centro de la ciudad y el parque San Martín.Además, realizará controles nocturnos en locales y casas de fiestas para controlar el permiso municipal y el respeto de las normas sobre consumo de alcohol y la presencia de menores de edad.Laha informado que mantendrá guardias activas en Nochevieja y Año nuevo y estará a disposición para un trabajo conjunto con Tránsito y Bomberos.Estos equipos también tendrán a su cargo un cuidadoso operativo de control en balnearios y ríos.