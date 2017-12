Servicios municipales para Navidad en Salta

Imagen ilustrativa

La Municipalidad de Salta ha dado a conocer el calendario de servicios por el feriado del lunes 25, por la celebración de la Navidad.

El domingo 24 y en la mañana del lunes 25 no habrá. Agrotécnica Fueguina informa que el servicio no funcionará desde las 21 horas del 24 de diciembre hasta las 21 del 25 de diciembre.Otro tanto de lo mismo sucederá para Año Nuevo, no habrá recolección de residuos nocturna el domingo 31 de diciembre a partir de las 21 horas y el 1 de enero se retomará el servicio a partir de las 21.Se recomienda prestar atención al turno de recolección habitual y respetar los días y horarios en que no deben sacarse los residuos a la calle, para evitar la acumulación de basura.LoosSan Antonio de Padua y la Santa Cruz atenderán el sábado, domingo y lunes, de 7 a 19 para los sepelios. Las oficinas administrativas funcionarán de 7 a 13, únicamente.Elabrirá sus puertas el viernes 22 y el sábado 23 en su horario habitual de 8.30 a 14 y de 17 a 22. El domingo 24 atenderá de 7 a 17 y el lunes 25 permanecerá cerrado, volviendo a su horario habitual de atención el martes 26.Ladispondrá de todos sus inspectores para la supervisión de la actividad comercial en el centro de la ciudad y el parque San Martín.Laha informado que mantendrá guardias activas en Nochebuena y Navidad y estará a disposición para un trabajo conjunto con Tránsito y Bomberos.Estos equipos también tendrán a su cargo un cuidadoso operativo de control en balnearios y ríos.