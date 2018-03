Taxista condenado en Salta por abusar sexualmente de una pasajera

Taxis en Salta - Imagen ilustrativa

El juez Ángel Amadeo Longarte, que integra la Sala II del Tribunal de Juicio de Salta, ha condenado al taxista Alfredo Mario Hualpa (58) a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional.

El hombre, que no ingresará en prisión a cambio de someterse a un tratamiento psicológico, fue hallado culpable de un delito de abuso sexual simple.De acuerdo con el relato oficial del portavoz del Poder Judicial de Salta, el taxista Hualpa fue denunciado por un hecho ocurrido el 8 de enero de 2015.La denunciante relató que aquella noche, alrededor de las 1.40 de la madrugada, se encontraba en la parada del 7, en San Martín y Santa Fe, cuando pasó el avieso Hualpa al comando de su taxi y le ofreció llevarla hasta Castañares.La mujer subió al vehículo y, a la altura de la rotonda de la Católica, el taxista le preguntó si sabía manejar y se ofreció a enseñarle, casi a las dos de madrugada.Pese a la negativa de la mujer, Hualpa se desvió hacia el acceso norte y se detuvo donde había otros autos estacionados y personas en estado de ebriedad. Se bajó del taxi y la puso al volante, haciéndola manejar hasta el Autódromo. No consta en las actuaciones que el taxista le hubiera obligado a hacer los cambios.Dieron la vuelta y, al regresar por el mismo camino, el señor Hualpa se tomó la «pequeña atribución» de tocar a la pasajera en sus partes íntimas.Acto seguido, el taxista -que dio vueltas con el coche pero se ve que para otros propósitos no se andaba con vueltas- propuso a la denunciante mantener relaciones sexuales, pero la mujer -que seguía al volante- se negó y prosiguió su marcha hacia la zona de la Católica, para evitar que la llevara a otro lugar.Allí la forzada conductora se apeó del vehículo y se dirigió al puesto policial ubicado en el lugar, en donde denunció lo sucedido. Poco después, el señor Hualpa fue detenido en las inmediaciones.