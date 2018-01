Un juez de Salta ordena extraer ADN de un condenado por un delito de lesiones

Juicio penal en Salta - Imagen ilustrativa

El juez salteño señor Marcelo Rubio, integrante de la Sexta Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, ha ordenado la extracción de material genético de un hombre al que condenó a dos años y seis meses de prisión, pero que no deberá cumplir efectivamente esta pena. La información genética del condenado será incorporada al banco de datos previsto en la ley provincial 7775.

Según la información oficial del Poder Judicial salteño, el condenado fue hallado culpable de los delitos de lesiones leves, lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y violencia de género, y privación de la libertad agravada.A cambio de no ingresar en prisión, el condenado deberá cumplir durante dos años las reglas de conducta que le ha impuesto el juez, entre las que se cuentan las de fijar domicilio, notificar cualquier cambio y someterse al cuidado del programa de inserción social y supervisión de presos y liberados de Salta, no acercarse a las víctimas y a los lugares que ellas frecuenten en un radio de 200 metros, no realizar contra lass mismas actos de violencia física o psíquica, abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y del consumo de estupefacientes, someterse a tratamiento psicológico y adoptar oficio, arte, industria o profesión adecuada a su capacidad.Aunque el condenado no ha cometido delitos contra la libertad sexual, el señor Rubio ha dispuesto que se practique sobre el hombre una intervención corporal a fin de obtener su información genética para que la misma sea incorporada al banco de datos creado por la leu provincial 7775.