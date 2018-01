Documentación necesaria para viajar a Chile en vacaciones

Imagen ilustrativa

La Municipalidad de Salta ha recomendado a los ciudadanos que se desplacen a Chile con objeto de participar en los actos y actividades organizados con ocasión de la visita a este país del papa Francisco cumplir con todos los requisitos legalmente exigibles para trasponer la frontera.

Seguro obligatorio

En este sentido recuerda que los viajeros deben estar en posesión de la siguiente documentación:- DNI (en formato tarjeta, no el tipo libreta) y para los menores de edad, acta o partida de nacimiento actualizada. Si no la tiene debe solicitarla al Registro Civil y si el menor viaja solamente con uno de sus padres, éste deberá tener la venia parental otorgada por el otro progenitor, debidamente legalizada.- Los vehículos deben llevar cédula verde o azul, seguro con cobertura en países limítrofes (este es un nuevo requisito y es obligatorio), recibo de patente al día, extintor, balizas, revisión técnica obligatoria.Para viajar Chile es necesario, además, contar con el seguro de accidentes personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera, el cual se debe tramitar y abonar antes de entrar a Chile, según ha recordado el Consulado de Chile en Salta. El trámite se realiza en el sitio web www.soapex.com.Los requisitos que solicita la página web se refieren al viaje, datos personales y del propietario del vehículo. Los importes se calculan en el primer paso del trámite colocando la ciudad de destino, la fecha de ingreso, el tipo vehículo y la cantidad de días que se estará en Chile. Las tarifas varían según el modelo del vehículo y la duración de la estadía en el país vecino.El Consulado de Chile en Salta ha informado que a los conductores de vehículos que no cuenten con esta cobertura les será retenido el carnet de conducir y se les aplicará una multa «de monto elevado».Este seguro cubre los gastos de hospitalización o atención médica, quirúrgica, farmacéutica y dental, o de rehabilitación. En caso de invalidez o fallecimiento, el seguro concede una indemnización al afectado o a los beneficiarios.